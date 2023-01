America latina: Lula, giusto modernizzare Mercosur ma accordo con la Cina va fatto tutti insieme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula ha poi fatto appello a Lacalle Pou perché aiuti il Brasile nella lotta per una nuova governance mondiale anche attraverso l'allargamento del numero dei Paesi membri non permanenti nel Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Chissà, magari con una maggiore rappresentatività, non avremmo avuto la guerra tra Russia e Ucraina", ha affermato Lula. Lo stesso vale per la "governance globale che decida di prendersi cura del pianeta" ha detto, riferendosi alla conferenza delle Nazioni unite sul clima, Cop, che discute soluzioni per l'avanzamento del degrado ambientale. Lula ha ricordato che nel 2008 l'Unione Europea aveva promesso di raggiungere un livello del 10 per di etanolo nella benzina in Europa entro il 2020, ma finora questo non è stato rispettato. Ad oggi, anche gli Stati Uniti non hanno firmato il Protocollo di Kyoto. Per questo, ha sottolineato Lula, è necessario rafforzare Mercosur, Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) e lottare per una nuova governance mondiale. (segue) (Brb)