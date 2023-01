America latina: Lula, giusto modernizzare Mercosur ma accordo con la Cina va fatto tutti insieme (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell'Uruguay di trattare un accordo commerciale con la Cina è stata criticata, soprattutto dall'Argentina, perché contraria al principio che costringerebbe il Mercosur a negoziare solo in blocco con attori terzi. Una norma che Montevideo, Paese che auspica una "modernizzazione" dell'organismo, segnala da sempre non essere così stringente. Il bilaterale con Lula, dal quale Lacalle Pou è uscito con "ottimismo", ha permesso inoltre di parlare della collaborazione nelle infrastrutture. Si è parlati della "idrovia" binazionale della Laguna Merin e la Laguna de los Patos. "Un'opera con costi moderati ma molto importante per una regione del nostro Paese", ha detto Lacalle Pou, esortando quindi il Brasile a contribuire a un miglioramento del ponte internazionale di Rio Branco, perché possa "sostenere un maggiore carico produttivo". Infine, il presidente ha parlato della "possibilità". che l'Aeroporto di Rivera possa divenire binaionale e internazionale. (Brb)