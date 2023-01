Usa: senatore democratico Manchin incontra presidente della Camera, serve negoziato su tetto del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Joe Manchin ha incontrato il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, per esortare nuovamente i repubblicani a negoziare con la Casa Bianca un accordo per innalzare il tetto al debito federale, raggiunto la scorsa settimana. Una fonte anonima ha confermato al portale di informazione “The Hill” che Manchin ha ribadito la necessità di negoziare con il presidente Joe Biden un accordo “teso ad evitare conseguenze negative per i cittadini”. Si tratta di un approccio differente rispetto a quello adottato nei giorni scorsi da diversi esponenti del Partito democratico, come il senatore Dick Durbin e il deputato Brendan Boyle, i quali hanno affermato a più riprese che il governo non deve partecipare a trattative sul tetto del debito, che va innalzato senza condizioni. (Was)