Lazio 2023: si va verso il voto ma ancora fumosi i programmi (2)

- Il primo affondo della giornata è arrivato proprio da D'Amato: "E' una anomalia che gli altri candidati non abbiano ancora presentato il programma elettorale a due settimane dal voto. Sento che è in atto una rimonta. Il voto del Lazio sarà una sorpresa, vincerò e vincerà questa coalizione riformista per la credibilità e il lavoro svolto - ha sottolineato D'Amato -. Gli elettori hanno a disposizione il nostro programma per fare delle valutazioni e mi sembra che gli altri candidati non lo abbiano ancora presentato". Dal reddito di formazione a “Lazio strade sicure”. Dal trasporto pubblico gratuito per i giovani, under 25 e anziani over 70, alle 100 comunità energetiche rinnovabili. Questi sono solo alcuni dei 10 punti principali del programma elettorale della coalizione di centrosinistra. D'Amato ha ribadito che si tratta di "una anomalia e scorrettezza nei confronti delle legittime valutazioni che gli elettori hanno diritto di fare sulle proposte programmatiche. Saranno giorni intensi ma io sono fiducioso", ha concluso D'Amato. (segue) (Rer)