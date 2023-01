Torino: assessore Marrone su operazione pusher, contro mafie africane servono retate e repressione non buonismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro le mafie africane servono retate e repressione, non buonismo. Ringraziamo Questore e Prefetto per aver accolto il nostro appello a combattere con rinnovato impegno la criminalità di strada e il degrado di Barriera, segnando un cambio di passo che riporta le istituzioni al fianco dei residenti scoraggiati. Lo ha affermato l'assessore regionale alla Prevenzione e al contrasto delle mafie del Piemonte Maurizio Marrone, dopo l'operazione di Polizia che ha interessato oggi il quartiere di Barriera di Milano. "Lo spaccio di droga che ha controllato fino ad oggi le strade di Barriera è chiaramente controllato dalle mafie, in particolare le mafie africane e per questo motivo meno conosciute e spesso ingiustamente sottovalutate. Il giro di vite delle forze dell’ordine iniziato in questi mesi, e che oggi ha compiuto un altro importante passo, lancia a queste mafie un segnale chiaro di 'tolleranza zero'. Sono sicuro che il governo Meloni saprà dare speranza ai cittadini onesti con misure visibili e concrete, capaci di colpire duramente i delinquenti e tenerli sotto pressione", ha concluso. (Rpi)