Ucraina: consigliere Podolyak, pace senza giustizia sarebbe "una finzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace stabile in Ucraina significa una pace giusta, con una punizione di coloro che hanno commesso atti criminali. Lo ha affermato il consigliere della presidenza ucraina Mykhailo Podolyak, in un’intervista con “Rai News 24”. Il consigliere ha evidenziato come il tema sia relativo alla “giustizia morale” della civiltà contemporanea, che condanna coloro che aggrediscono un altro Paese. “Una pace senza giustizia sarà una finzione” che porterà a un nuovo riprendere degli scontri, ha aggiunto Podolyak.(Res)