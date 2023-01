Camera: domani audizioni Enti e associazioni su Codice contratti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 26 gennaio la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto numero 19), svolge audizioni informali, anche in videoconferenza, di: ore 11 - Acn - Agenzia per la cybersicurezza nazionale; ore 11:15 - Consip; ore 11:30, Cgil, Cisl, Uil, Feneal, Filca, Filcams, Fillea; ore 14, Autorità nazionale anticorruzione (Anac); ore 14:20, Associazione nazionale costruttori edili (Ance); ore 14:35, Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni (Finco); ore 14:50, Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico economica (Oice); ore 15:05, Autostrade per l'Italia; ore 15:20, Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (Aiscat); ore 15:35, Collegio nazionale dei geometri. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)