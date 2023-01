Libano: indagine esplosione porto, il braccio di ferro tra procuratore e giudice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si placa il botta e risposta tra il procuratore della Repubblica presso la Corte di cassazione, il giudice Ghassan Oueidate, e il giudice incaricato delle indagini sull'esplosione nel porto di Beirut nel 2020, Tarek Bitar. Oggi Oueidate ha disposto il rilascio di tutti gli arrestati nel caso della doppia esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020. Da parte sua, Bitar ha dichiarato in un'intervista al quotidiano francofono "L'Orient le Jour" che si tratta di una "palese violazione della legge". "Ho intenzione di continuare a scrivere la mia accusa e non lascerò andare il caso prima della pubblicazione dell'atto d'accusa", ha fatto sapere. La decisione di Oueidate ha provocato anche la reazione dei familiari delle vittime dell'esplosione, che domani manifesteranno davanti al palazzo di Giustizia. (segue) (Lib)