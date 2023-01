Libano: indagine esplosione porto, il braccio di ferro tra procuratore e giudice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione arriva nel bel mezzo di una resa dei conti tra il procuratore generale e il giudice incaricato delle indagini, Tarek Bitar, che ha convocato Oueidate e altre sette persone per un interrogatorio il prossimo febbraio. Secondo l’emittente, Oueidate ha intentato una causa contro Bitar. Secondo l’emittente “Lbci”, tra le nuove personalità libanesi coinvolte nel caso dell’esplosione vi sono il capo della Sicurezza generale (Sg), generale Abbas Ibrahim, il direttore generale della sicurezza dello Stato, generale Antoine Saliba, il presidente del Consiglio superiore delle dogane, generale Assaad Toufaily, un membro del Consiglio superiore delle dogane, Grazia Azzi, il pubblico ministero, giudice Ghassan Oueidate, il procuratore Ghassan Khoury, il giudice civile unico per i provvedimenti provvisori di Beirut, Carla Chawah, e il giudice per i provvedimenti provvisori presso il tribunale di Beirut, Jad Maalouf. (segue) (Lib)