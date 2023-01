Campidoglio: Baglio (Pd), avanti con assunzioni, da Lega solo polemica elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema delle assunzioni "l'opposizione continua a dare i numeri con la solita polemica da campagna elettorale. Finalmente dopo anni di precariato questa Amministrazione ha sbloccato le assunzioni rafforzando con nuovi dipendenti gli uffici capitolini e anche tutto il comparto educativo, registrando un aumento della dotazione organica complessiva di oltre 500 unità di personale rispetto al 2021. Una promessa mantenuta per garantire stabilità e trasparenza ad un mondo, quello del precariato, duramente segnato da anni difficili". Lo afferma in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio. "Rispetto alle chiacchiere della Lega, noi possiamo rivendicare un grande risultato politico grazie al quale stiamo dando dignità al lavoro, rafforzando e migliorando i servizi della Capitale, con particolare attenzione alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati nei servizi educativi della Capitale, da sempre in prima fila accanto ai bambini e alle bambine di questa città", conclude Baglio (Com)