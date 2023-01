Repubblica Ceca: presidenziali, migliaia di persone in piazza a sostegno di Pavel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione a sostegno del candidato presidenziale Petr Pavel ha visto la partecipazione di migliaia di persone nel centro di Praga. Come riferisce l'agenzia di stampa ceca "Ctk", tra i manifestanti è apparsa anche la bandiera della Nato, visto il passato dell'ex generale. A sostegno di Pavel sono scesi in piazza anche i suoi ex avversari eliminati al primo turno delle elezioni presidenziali, vale a dire Danuse Nerudova, Pavel Fischer e Marek Hilser. Il secondo turno delle presidenziali ceche si terrà il 27 e 28 gennaio. (Vap)