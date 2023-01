Francia-Iraq: Macron riceverà domani sera Al Soudani per cena di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, riceverà domani, 26 gennaio, il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Soudani per una cena di lavoro. È quanto si legge in un comunicato diffuso dall'Eliseo. Macron aveva invitato il premier "a recarsi in Francia durante il loro colloquio telefonico del 4 dicembre scorso", si legge nella nota. "Questo incontro per i due dirigenti sarà l'occasione di parlare dell'approfondimento delle relazioni bilaterali tra la Francia e l'Iraq, la loro cooperazione per la stabilità del Paese e la lotta contro il terrorismo", ha aggiunto la presidenza francese, sottolineando che durante l'incontro sarà evocata anche la seconda edizione della Conferenza di Bagdad che si è tenuta a dicembre in Giordania. Il primo ministro iracheno arriverà all'Eliseo alle 20:15. Non sono previste dichiarazioni o conferenza stampa.(Frp)