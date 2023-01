Vaticano: cardinale Koch, l'unità dei cristiani si basa sulla giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale Kurt Koch, presidente del dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, ha rivolto a Papa Francesco un saluto a conclusione della celebrazione dei Secondi Vespri e al termine della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. "Poiché Dio stesso è innamorato della giustizia, possiamo essere uniti a lui solo se anche noi lavoriamo a favore di una comunità basata sulla giustizia tra noi uomini", ha detto Koch. "Che la pace sia il frutto della giustizia vale anche per i nostri sforzi ecumenici - ha proseguito il cardinale -. Noi cristiani troveremo la pace tra di noi se non guardiamo solo ai nostri diritti, ma se apprezziamo anche con gratitudine i doni e le ricchezze che lo Spirito Santo ha affidato ad altre Chiese e Comunità, che sono doni e ricchezze per tutti quanti noi. In ciò si riconosce il vero amore ecumenico". L'amore, ha spiegato Koch, "concilia molteplicità e unità. L'amore non cancella le legittime differenze che esistono anche tra noi cristiani, ma le raccoglie armonicamente in un'unità più profonda che non è imposta dall'esterno, ma fruttifica dall'interno. Uno dei più grandi doni dell'amore che noi cristiani possiamo farci gli uni gli altri è la preghiera comune per l'unità della Chiesa e l'unità nella preghiera", ha concluso il cardinale. (Civ)