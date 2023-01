© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato l'omologo Usa Joe Biden per la decisione di fornire carri armati Abrams a Kiev. "È un passo importante sulla via della vittoria. Oggi il mondo libero è unito come mai prima d'ora per un obiettivo comune: la liberazione dell'Ucraina", ha scritto Zelensky in un tweet. (Kiu)