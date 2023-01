Veneto: Montanariello (Pd) su calendario venatorio, Regione provveda a titolo risarcitorio dopo sentenza Tar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visto che "in questo guazzabuglio riguardante la caccia agli uccelli migratori, le responsabilità della Regione sono pesanti perché non ha voluto agire preventivamente rispetto alla sentenza del Tar che ha chiuso anticipatamente il periodo di attività venatoria, la Regione stessa ora provveda a titolo risarcitorio". Lo ha dichiarato il consigliere regionale veneto Jonatan Montanariello, del Partito democratico. "In questo senso auspico che la giunta emani un provvedimento di recupero delle giornate perse che erano previste in calendario", ha concluso Montanariello.(Rev)