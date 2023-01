Imprese: Bitonci, incentivare produttività supportando aziende nella digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo aiutare le imprese nel processo di digitalizzazione, affinché queste aumentino la loro produttività e conquistino nuove fette di mercato, anche all'estero. Con il passaggio al digitale si riducono i costi operativi, attraverso l'utilizzo dei cloud si smette di pagare apparecchiature hardware che occupano spazio e richiedono manutenzioni continue. La transizione 4.0 consente di archiviare dati che risultano essere strategici nel processo decisionale e l'avvento di nuove tecnologie incentiva i lavoratori a sviluppare nuove competenze". Lo dichiara il sottosegretario delle Imprese e del made in Italy, Massimo Bitonci, a seguito dell'incontro avuto con Teamsystem, gruppo italiano che offre soluzioni e servizi per la digitalizzazione aziendale. "Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - aggiunge Bitonci - oltre 6 miliardi di euro sono destinati a trasformare la Pubblica amministrazione in chiave digitale, questo favorirà i rapporti con le imprese, ma il passaggio al digitale è più urgente che mai, anche in campo privato, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa".(Rin)