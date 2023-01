Veneto: Somec, perfezionato accordo per acquisizione 60 per cento Gino Ceolin srl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somec Spa, azienda con sede a San Vendemiano, in provincia di Treviso, specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi in materia di ingegneria civile e navale, ha perfezionato l'accordo siglato nel dicembre scorso per l'acquisizione del 60 per centro del capitale sociale di Gino Ceolin srl, specializzata nella produzione di opere su misura in metallo ad uso interno ed esterno per strutture residenziali di alta gamma, tramite la propria controllata Mestieri srl. L'operazione è costata provvisoriamente 1,3 milioni di euro. (Rev)