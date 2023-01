Uruguay: Lacalle Pou, avanti nelle trattative con la Cina senza rompere con soci Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay, che mantiene la sua aspirazione "di aprirsi al mondo", non intende rinunciare ai negoziati accordo di libero commercio con la Cina, anche se è pronto a collaborare con i soci del Mercosur (Brasile, Argentina e Paraguay) per orientare le trattative. Lo ha detto presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, al termine dell'incontro con tenuto ad Assunzione con l'omologo del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. "L'Uruguay porta avanti le sue trattative, ma non ha nessun problema ad aggiornare i partner sull'andamento", ha detto Lacalle Pou annunciando la creazione di un gruppo di lavoro misto per valutare assieme le reali necessità di una intesa con Pechino. Montevideo "riconosce senza problemi" il peso economico e demografico del Brasile, ha detto il presidente uruguayano segnalando che se Lula decidesse di spingere il Mercosur verso un accordo con la Cina, l'Uruguay potrebbe "piegarsi", a condizione che i termini del possibile trattato siano rispettosi degli interessi nazionali. (segue) (Abu)