Torino: Città Metropolitana non consentirà stralcio cartelle esattoriali fino a mille euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città Metropolitana di Torino non consentirà lo stralcio parziale delle cartelle esattoriali relative a debiti residui fino a mille euro risalenti al periodo tra il 2000 e il 2015. Lo ha deciso il Consiglio metropolitano, approvando una delibera. La Consigliera delegata al Bilancio, Caterina Greco ha spiegato al Consiglio che "le cartelle esattoriali teoricamente annullabili sono relative ad un ammontare di poco superiore ai 90 mila euro e che, tra l’altro, le sanzioni ambientali e quelle per violazioni al Codice della Strada non sono annullabili.L’applicazione dello stralcio parziale introdurrebbe una disparità di trattamento tra i debiti fiscali che la Città metropolitana ha affidato per la riscossione coattiva e quelli affidati da Enti terzi a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive. (segue) (Rpi)