Usa: Twitter, Musk valuta vendita di azioni per 3 miliardi di dollari per ripagare debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff di Elon Musk sta valutando la possibilità di raccogliere fino a tre miliardi di dollari per iniziare a ripagare i 13 miliardi di debito contratti da Twitter nel quadro dell’acquisizione effettuata dal miliardario lo scorso ottobre. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che nel mese di dicembre alcuni rappresentanti di Musk hanno discusso la possibilità di vendere azioni di Twitter fino a tre miliardi di dollari, che consentirebbero di ripagare una parte ancora scoperta del debito in capo alla piattaforma. (Was)