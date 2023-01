Ue-Israele: presidente Herzog a von der Leyen, "Iran è una sfida anche in Europa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele "crede che sia giunto il momento che l'Europa prenda una posizione molto ferma nei confronti dell'Iran poiché è una sfida non solo in Israele, nella regione, nel Medio Oriente, ma anche in Europa e nel mondo". Lo ha detto il presidente di Israele, Isaac Herzog, durante l'incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, avvenuto oggi a Bruxelles. Secondo quanto riferisce una nota stampa della presidenza israeliana, Herzog ha detto: "Una delle principali sfide che dobbiamo affrontare è il fatto che l'Iran è in Europa. L'Iran sta combattendo i cittadini ucraini fornendo droni e armi letali, mettendo in pericolo il mondo correndo verso le capacità nucleari, uccidendo e torturando i propri cittadini". Nel suo discorso, ha evidenziato che "gli Accordi di Abramo - la normalizzazione delle relazioni di Israele con Emirati e Bahrain - hanno apportato un enorme cambiamento. È un cambiamento epocale negli affari mondiali, forse l'unico sviluppo positivo negli affari mondiali negli ultimi tempi. Stiamo andando avanti, stiamo cercando più partner negli Accordi di Abramo e stanno portando nuovo spirito nella regione”. (segue) (Res)