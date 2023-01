Ue-Israele: presidente Herzog a von der Leyen, "Iran è una sfida anche in Europa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel loro incontro, Herzog e Von der Leyen hanno discusso delle relazioni Israele-Ue, che trovano espressione in collaborazioni ampie e globali nei settori del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dell'aviazione, nonché della ricerca e dello sviluppo e della cultura, e dei modi per approfondire la cooperazione in altri campi, come l'energia, sicurezza alimentare, clima e altro ancora. “L'Unione Europea è un elemento molto importante nelle nostre vite, ed è un potenziale partner strategico per Israele in tanti modi, e noi siamo veri potenziali partner strategici per l'Europa in tanti modi - ha affermato -. Abbiamo sfide comuni, abbiamo così tanto da condividere per fare del bene al mondo e ci sono così tante questioni su cui possiamo lavorare insieme per risolvere e aiutare l'umanità in generale. E gli studenti Erasmus sono solo l'esempio perfetto di come possiamo costruire insieme le generazioni future”. Infine, il presidente Herzog ha ringraziato il presidente von der Leyen "per aver guidato la lotta contro l'antisemitismo". (Res)