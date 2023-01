Torino: gli appuntamenti di domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni V e Pari Opportunità. Odg: audizione Coordinamento Pride in merito alla mozione" la Città promuova la creazione di un museo dell'omosessualità"Ore 13, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Commissione Controllo di Gestione. Odg: PNRR - Piani Urbani IntegratiOre 16:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della VI Commissione. Odg: 1) piano potature della Città di Torino; 2) potature mirate al contenimento della presenza della cimiciOre 18:30, Circolo Risorgimento, via Giovanni Poggio 16: l'assessora Salerno è presente all'incontro "1943. La Shoah in Barriera di Milano. Venti vite nel mirino" in occasione del Giorno della MemoriaOre 21, Teatro Alfieri, Piazza Solferino 4: l'assessora Purchia assiste al concerto Lechaim con Raiz e Auditorium Band (Rpi)