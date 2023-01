Africa: presidente Sall, dobbiamo imparare a nutrirci da soli invece di dipendere da importazioni e aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa deve produrre più cibo invece di fare affidamento su importazioni e aiuti. Lo ha detto il presidente senegalese Macky Sall, che detiene la presidenza di turno dell'Unione africana, ai leader africani riuniti oggi a Dakar per il vertice di alto livello sul tema "Nutrire l'Africa: sovranità alimentare e resilienza". "L'Africa deve imparare a nutrirsi e contribuire a nutrire il mondo. Abbiamo il potenziale, con circa il 60 per cento di terra coltivabile che non viene sfruttata. È paradossale che abbiamo ancora bisogno di importare l'essenziale di ciò di cui abbiamo bisogno", ha aggiunto Sall, esortando i Paesi ad aderire alla dichiarazione di Maputo del 2003 sull'agricoltura che invita gli Stati africani a destinare il 10 per cento dei loro bilanci nazionali allo sviluppo agricolo. "Mentre il Senegal stanzia circa il 12 per cento, alcuni Paesi devono ancora raggiungere tale obiettivo", ha affermato, invitando i Paesi africani a sostenere i piccoli agricoltori che costituiscono la maggior parte dei produttori nel continente. "Le donne e i giovani in particolare hanno bisogno di un maggiore accesso ai finanziamenti e alla terra", ha aggiunto. "È tempo che l'Africa nutra l'Africa", ha affermato da parte sua Akinwumi Adesina, presidente della Banca africana di sviluppo (Afdb), ricordando che i Paesi africani spendono circa 70 miliardi di dollari all'anno per le importazioni di cibo. Adesina ha quindi annunciato che la Banca impegnerà 10 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per sostenere lo sviluppo nel settore alimentare e agricolo. (segue) (Res)