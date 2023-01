Africa: presidente Sall, dobbiamo imparare a nutrirci da soli invece di dipendere da importazioni e aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi tre giorni del vertice, i leader presenteranno le loro priorità nazionali in materia di sicurezza alimentare alle banche di sviluppo e ad altri partner internazionali tra cui Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito. L'incontro ha lo scopo di mobilitare l'impegno politico, il sostegno dei partner per lo sviluppo e gli investimenti del settore privato per aumentare la produzione alimentare in Africa. Il continente africano sta affrontando la peggiore crisi alimentare di sempre, con più di una persona su cinque – un record di 278 milioni di persone – che soffre la fame, secondo le stime delle Nazioni Unite. I pesanti oneri del debito della pandemia di Covid-19 e della guerra in Ucraina, che ha aumentato i prezzi di carburante, grano e oli commestibili e ha deviato gli aiuti, si sono aggiunti alle cause a lungo termine dell'insicurezza alimentare come il cambiamento climatico e il conflitto, affermano gli esperti. Il mese scorso, in occasione del vertice Usa-Africa ospitato a Washington dal presidente statunitense Joe Biden, gli Stati Uniti e l'Unione africana hanno firmato un'iniziativa strategica per la sicurezza alimentare che ha l'obiettivo di aiutare i Paesi africani ad accedere ai fertilizzanti, che stanno diventando sempre più scarsi e costosi. (Res)