Sisma: Castelli, passare dalla ridefinizione delle norme ai cantieri (2)

- "C’è ancora moltissimo lavoro da fare per la ricostruzione nelle quattro Regioni colpite dal sisma, basti pensare che la stima complessiva dei costi necessari per il ripristino del patrimonio lesionato da una delle più devastanti sequenze sismiche della storia repubblicana oscilla trai 26 e 28 miliardi di euro", ha detto Castelli indicando tre priorità, "la ricostruzione pubblica, ancora tutta da realizzare, le problematiche che riguardano i borghi più devastati, la ricostruzione degli edifici con i danni più gravi", e i principali ostacoli da superare. Tra questi, il primo è legato alla difficoltà di cessione dei crediti del 110 per cento sulle ristrutturazioni edilizie, che nella ricostruzione post sisma possono essere attivati per coprire le spese eccedenti il contributo pubblico. "E’ un problema molto complesso, che cercheremo di risolvere attivando azioni specifiche su cui stiamo lavorando", ha affermato Castelli, sottolineando che tra le ipotesi di lavoro, sulla quale sono già state avviate interlocuzioni, c’è quella di un fondo che possa offrire una garanzia pubblica sui crediti acquisiti dai proprietari oppure un meccanismo dedicato che possa favorire nel solo cratere e fino al 2025 le cessioni del credito. (Rin)