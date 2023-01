Trasporti: Zannola (Pd), su manutenzioni incredibile faccia tosta M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle manutenzioni ai trasporti "è davvero imbattibile la faccia tosta dei consiglieri capitolini del M5s e della lista civica Raggi che ancora difendono i 5 anni di Amministrazione Raggi e si permettono di attaccare il Sindaco Gualtieri che racconta le cose come stanno", lo dichiara in un comunicato Giovanni Zannola, Presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale. "Giova infatti ricordare – spiega Zannola - che senza un accordo con il Ministero, Ansfisa ci avrebbe praticamente costretti alla sospensione del servizio per assenza di convogli dal primo gennaio 2022: sindaco e Giunta hanno invece garantito gli interventi necessari e ottenuto la proroga per i treni senza revisione, salvando di fatto prima la linea A e poi le Linee B e C. I lavori sulle revisioni sono in corso con già molti convogli autorizzati a tornare in funzione. Per rendere normali le attuali condizioni della metro servono almeno altri 1.2 miliardi molti dei quali sono appostati nel bilancio del Comune e nei fondi giubilari. Perché noi le manutenzioni le facciamo davvero, non le chiacchiere come hanno fatto loro che non sono riusciti ad aprire un cantiere". (Com)