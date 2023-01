Imprese: Salzano (Cdp), piattaforma Business Matching per esportare made in Italy nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma Business Matching di Cassa depositi e prestiti “è lo strumento trasversale che consente a tutte le imprese di digitalizzarsi e di utilizzare uno strumento innovativo per evitare la difficoltà fisica di fare business con imprese all’estero e quindi per poter esportare in maniera pratica il nostro made in Italy nel mondo”. Lo ha dichiarato il direttore degli Affari internazionali ed europei di Cdp e presidente di Simest, Pasquale Salzano, in occasione del webinar “Italy meets Usa”, organizzato da Cdp insieme all'Ambasciata d'Italia a Washington. (Rin)