Israele-Usa: Netanyahu, esercitazione militare dimostra "indissolubile alleanza"

- L'esercitazione congiunta Juniper Oak 2023 in Israele e nel Mar Mediterraneo orientale "manifesta l'indissolubile partenariato strategico tra Israele e Stati Uniti e costituisce un'altra tappa nella costruzione della potenza militare di Israele". Lo ha dichiarato il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, durante una visita presso il comando dell'Aeronautica responsabile dell'operazione. Secondo quanto riferisce una nota stampa, il capo del governo ha detto: "Israele si difenderà sempre, ma ovviamente elogia la potente collaborazione con il nostro grande alleato". Le Forze di difesa israeliane (Idf) e il comando centrale degli Stati Uniti hanno avviato lunedì un'esercitazione che coinvolge oltre 140 aerei - tra cui i bombardieri B-52 e i caccia da combattimento di ultima generazione F-35 -, 12 navi militari e sistemi di artiglieria di entrambe le nazioni. Un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti ha detto all'emittente "Nbc" che l'esercitazione ha lo scopo di mostrare agli avversari, come l'Iran, che Washington non è distratta dall'invasione russa dell'Ucraina e dalle minacce della Cina di mobilitare una grande forza militare. “Questa esercitazione rafforza la prontezza collettiva Usa-Israele e migliora l'interoperabilità di entrambe le forze, contribuendo così alla stabilità regionale. Esercitazioni come Juniper Oak dimostrano che l'interoperabilità e l'integrazione rappresentano il miglioramento della sicurezza nella regione", afferma il comando centrale Usa (Centcom) in una nota. Il generale Michael Kurilla, comandante di Centcom, afferma che l'esercitazione "migliora la nostra capacità di rispondere alle contingenze e sottolinea il nostro impegno in Medio Oriente". (Res)