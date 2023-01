Trasporti: M5s-CR, necessario fare chiarezza su ennesime notizie false di Gualtieri a romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta ci vediamo costretti a fare una sorta di 'operazione verità' sulle continue inesattezze propinate da Gualtieri ai cittadini in tema di trasporto pubblico. Quando il sindaco dem parla di 'decenni di manutenzioni non fatte', con ogni probabilità, mente sapendo di mentire. Lo dichiarano, in una nota congiunta, i gruppi consiliari capitolini M5s e Lista Civica Raggi. "L'Amministrazione Raggi, dati alla mano, ha realizzato manutenzioni - come quelle ad agosto 2019 su metro A - e investito milioni di euro per la manutenzione delle metro, con gare avviate e/o aggiudicate; ha ottenuto risorse per i progetti realizzati delle tranvie Termini-Vaticano-Aurelio, di via Togliatti e di via Tiburtina; ha avviato le gare per l'acquisto di 30 nuovi treni per la metropolitana; ha adottato il primo Pums - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - della storia di Roma; ha ottenuto 425 milioni con i quali ha lanciato e aggiudicato una serie di gare inerenti all'ammodernamento dei binari e dell'armamento della linea A, all'adeguamento degli impianti antincendio, delle banchinette e del sistema di alimentazione elettrica, per la revisione di 51 treni CAF300 per la metro A e 8 CAF300 per la Roma-Lido - lavori già iniziati - e alla sostituzione del CTC, un telecomando per la linea A". (segue) (Com)