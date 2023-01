Trasporti: M5s-CR, necessario fare chiarezza su ennesime notizie false di Gualtieri a romani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo e tanto altro è stato fatto sotto la consiliatura Raggi che, di fatto, sta consentendo all'attuale Amministrazione dem di vantarsi di meriti non suoi e, come al solito, di appropriarsene in maniera spudorata. Sorprende la memoria corta del sindaco Gualtieri che, anzichè commettere gaffe di questo genere, dovrebbe avere l'onestà intellettuale di rammentare, invece, gli enormi disastri compiuti dai suoi colleghi dem negli anni antecedenti al 2016, quando l'Atac versava in condizioni pietose a causa della loro pessima gestione. Una situazione gravissima che ha reso necessaria la stipula di un concordato preventivo in continuità aziendale per rilanciare l'azienda e salvarla da un fallimento quasi certo. Gualtieri è ben conscio di tutto questo e, nonostante tutto, continua a mistificare la realtà e a dire il falso in materia di trasporto pubblico. Una condotta assolutamente discutibile che ben testimonia l'unica strategia di cui questa maggioranza è capace: screditare senza motivo il nostro lavoro e concentrare le proprie attenzioni su una continua e inutile propaganda elettorale di cui nessuno, cittadini compresi, avverte il bisogno", concludono. (Com)