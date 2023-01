Governo: Pichetto, sicurezza energetica non è slogan ma una visione prospettica di Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo "non ha scelto il termine sicurezza energetica come uno slogan, ma come una visione prospettica di Paese che ha come obiettivo proprio la doppia gamma". Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione della prima assemblea pubblica di Proxigas. Ciò vuol dire "essere padroni del nostro destino e creare un nuovo filone di sviluppo del destino nostro e delle generazioni futuro, che significa uscire da meccanismi di emergenza immediata", ha spiegato.(Rin)