Ue: Vestager, lavoriamo a nuovo quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato

- La Commissione europea sta lavorando a un nuovo Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato basato su due pilastri. Lo ha detto la commissaria europea per la Concorrenza, Margrethe Vestager, nel corso del Forum di alto livello sugli aiuti di Stato degli Stati membri a Bruxelles. "In primo luogo, dobbiamo rendere più semplice il calcolo dell'importo degli aiuti di Stato e più rapida la loro approvazione. Oltre alla revisione e alla semplificazione delle norme sugli aiuti di Stato recentemente adottate, propongo di ampliare il campo di applicazione delle disposizioni semplificate esistenti, per coprire tutte le tecnologie di energia rinnovabile", ha detto. "In secondo luogo, è necessario introdurre una nuova categoria di aiuti per gli investimenti contro la delocalizzazione, nel caso di investimenti in settori strategici per la transizione verde. Prevedo disposizioni specifiche, per sostenere nuovi investimenti in impianti produttivi, anche attraverso agevolazioni fiscali", ha aggiunto. Dato che questa categoria potrebbe andare oltre le possibilità esistenti nell'ambito degli Orientamenti sugli aiuti regionali, ha spiegato la commissaria europea, dovrebbe essere "limitata nel tempo, mirata ai settori in cui tale rischio esiste realmente e proporzionata in termini di importi". (segue) (Beb)