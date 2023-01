Milleproroghe: Turco (M5s), su superbonus ennesima piroetta centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma come, Giorgia Meloni non sosteneva che il superbonus avesse solo generato un buco? Ebbene, oggi in Senato il gruppo Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento al decreto legge Milleproroghe che punta a estendere il superbonus 110 per cento sulle case monofamiliari nel 2023, prorogando dal 31 marzo al 30 giugno il termine per il pagamento e completamento dei lavori. In pratica hanno presentato un emendamento pressoché identico al nostro. C'è da restare allibiti di fronte all'ennesima piroetta di Fratelli d'Italia e del centrodestra. Nei giorni scorsi alla Camera era stata Forza Italia a depositare una mozione per contrastare le norme peggiorative introdotte dal governo sul superbonus e per chiedere addirittura di cambiare le modalità di calcolo degli effetti moltiplicatori sull'economia dell'agevolazione. Ci chiediamo ancora una volta come possa stare in piedi un governo le cui componenti hanno approcci di politica economica così diametralmente opposti". Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento cinque stelle. (Com)