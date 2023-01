Equo compenso: Maschio (Fd'I), soddisfatto per approvazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione della proposta di legge sull'equo compenso alla Camera. Avevamo preso l'impegno di ripresentare ed approvare con urgenza la proposta che era passata alla Camera nella scorsa legislatura e che solo per pochi giorni non si era potuto approvare al Senato e lo abbiamo mantenuto, a tempo di record, anche grazie alla collaborazione tra tutte le forze politiche. Un segnale importante e concreto per il mondo dei liberi professionisti che da tempo aspettavano questo provvedimento. Ora confidiamo che anche in Senato si proceda spediti". Lo afferma in una nota Ciro Maschio, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Giustizia della Camera. (Com)