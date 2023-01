Spagna: ministra Difesa Robles, stragrande maggioranza Leopard all'Ucraina devono essere revisionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È vero che la Spagna ha dei carri armati Leopard, ma la "stragrande maggioranza" di quelli in dotazione e che potrebbero essere consegnati all'Ucraina devono essere "revisionati" e altri sono in uno stato "deteriorato". Lo ha detto la ministra della Difesa, Margarita Robles, in alcune dichiarazioni all'emittente televisiva "Antena 3", ribadendo la disponibilità della Spagna di inviarli a Kiev addestrando i militari ucraini al loro utilizzo ma "sempre in coordinamento" con gli alleati e con un'operazione di messa a punto. La Spagna possiede 347 carri armati Leopard, di cui 108 appartengono al modello 2A4 acquistati dalla Germania negli anni Novanta e 239 della cosiddetta 2E, la versione spagnola e una delle più moderne. (Spm)