- Nella regione di Trnava, in Slovacchia, sono stati lanciati diversi allarme bomba, in particolare in ospedali e strutture mediche. Anche alla stazione ferroviaria di Trnava è stata segnalata la presenza di un ordigno, come riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". A seguito delle chiamate al servizio di emergenza sono state evacuate decine di persone. (Vap)