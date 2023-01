Energia: Pichetto, filiera del gas oggi è il principale motore energetico del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, Pichetto ha evidenziato che "sicurezza nazionale vuol dire essere sicuri a livello di Paese, ma un nuovo filone si apre: se siamo centrali possiamo diventare luogo di distribuzione", il quale diventa in questo modo "un settore di attività nazionale". Questo, secondo Pichetto, significa "diventare l'hub del gas: il gas arriva da sud e noi ci incarichiamo di distribuirlo, di venderlo, di farlo transitare". Questo "è il significato di avere una centralità geopolitica a livello europeo", ha aggiunto Pichetto, secondo cui in questo contesto "la linea adriatica è fondamentale: non possiamo prescindere da un nuovo 'tubo' da sud a nord".(Rin)