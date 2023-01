Vaticano: Papa in Basilica San Paolo fuori le Mura per celebrazione Secondi Vespri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è giunto nella Basilica di San Paolo fuori le Mura per presiedere la celebrazione dei Secondi Vespri della solennità della Conversione di San Paolo Apostolo, a conclusione della 56ma Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani sul tema: "Imparate a fare il bene, cercate la giustizia". Prendono parte alla celebrazione i Rappresentanti delle altre Chiese e Comunità ecclesiali presenti a Roma. Al termine dei Vespri, prima della benedizione apostolica, il Cardinale Kurt Koch, Presidente del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, rivolge al Santo Padre un indirizzo di saluto. (Civ)