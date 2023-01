Istruzione: Zangrillo, per insegnanti lavorare su leva retributiva e merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Concordo sul fatto che dobbiamo considerare quella retributiva una leva importante e insieme lavorare intensamente, nella Pubblica amministrazione, anche sul concetto del merito”. Lo ha affermato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo a “Sky Tg24 economia”. Certamente “dobbiamo lavorare sulla leva retributiva per trovare risorse e per riconoscere competenze, capacità ed esperienze delle persone che lavorano nelle nostre strutture”, ha aggiunto concordando con il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, sul fatto che 1.500 euro al mese siano uno stipendio troppo basso per gli insegnanti. (Rin)