Perù: si dimette ministra della Produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Produzione del Perù, Sandra Belaunde, si è dimessa dal suo incarico. Le dimissioni arrivano durante le proteste antigovernative in corso nel Paese da oltre un mese e che a oggi hanno provocato la morte di oltre 50 persone. Si tratta del quarto ministro del governo Dina Boluarte a lasciare l’incarico, dopo le dimissioni dei ministri del Lavoro, dell’Interno e delle Donne. Annunciando le sue dimissioni il 12 gennaio scorso, l'ora ex ministro del Lavoro, Eduardo García Birimisa, aveva motivato la sua decisione citando le morti registrate nel corso delle proteste. Secondo l'ex ministro l'attuale situazione che sta attraversando il Perù "merita un cambiamento nella direzione del Paese e un anticipo delle elezioni che non possono più aspettare fino ad aprile 2024". (segue) (Brb)