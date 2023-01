Infrastrutture: Salvini incontra assessore Calabria Staine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e l’assessore ai Trasporti e alle politiche sociali della Regione Calabria Emma Staine. Lo riferisce il ministero in una nota, spiegando che la riunione è stata l’occasione per fare il punto della situazione, con particolare riferimento a Ss106, alta velocità ferroviaria, investimenti per rafforzare numero ed efficienza dei treni regionali. Tra le altre cose, l’assessore ha segnalato al ministro la situazione di due ponti: quello di Cannavino (a Celico in provincia di Cosenza) e quelli Emoli 1 ed Emoli 2. Salvini ha garantito che farà gli opportuni approfondimenti. (Rin)