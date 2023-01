Energia: Assemblea Proxigas, focus su prospettive e ruolo del sistema gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive e il ruolo del sistema gas tra sicurezza e competitività a sostegno della transizione energetica. Sono stati alcuni dei punti al centro della prima Assemblea pubblica di Proxigas. Il presidente di Proxigas, Cristian Signoretto, ha evidenziato che sul fronte della crisi energetica oramai il peggio è alle spalle. “Gli stoccaggi di gas sono pieni all'80 per cento”, ha ricordato. Secondo il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), Stefano Besseghini, gli elementi di criticità all’orizzonte non mancano. Ecco perché, tenere una sana, prudente e pragmatica attenzione sul gas “non è per nulla sbagliato. Abbiamo minimizzato i problemi, non li abbiamo risolti: alcuni si presenteranno nelle prossime settimane", ha aggiunto Besseghini. A intervenire alla prima Assemblea pubblica di Proxigas anche l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, secondo cui ritornare ai prezzi del gas di 4-5 anni fa “è difficilissimo”. Secondo Descalzi, il gas avrà una richiesta crescente e non avendolo, “lo pagheremo sempre di più". L'Ad di Eni ha anche anticipato che a marzo dovremmo riuscire ad avere una certa disponibilità di stoccaggi di gas, 60-65 per cento. “Dire che non bisogna continuare a investire nel gas è incomprensibile”, ha aggiunto. (segue) (Rin)