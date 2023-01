Energia: Assemblea Proxigas, focus su prospettive e ruolo del sistema gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partecipare all'incontro, tra gli altri, anche l’Amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, secondo cui serve una “flessibilità del sistema: arriveremo al 40 per cento della domanda di gas che può essere soddisfatta con il Gnl”. “La costruzione dell’Adriatica serve anche per recuperare una sicurezza di sistema”, ha sottolineato Venier, che ha aggiunto: “L’Italia è l’unico Paese europeo che ha cinque pipeline che connettono cinque diverse fonti”. A chiudere l'incontro il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin: "Questo governo - ha assicurato - non ha scelto il termine sicurezza energetica come uno slogan, ma come una visione prospettica di Paese che ha come obiettivo proprio la doppia gamma". Ciò vuol dire "essere padroni del nostro destino e creare un nuovo filone di sviluppo del destino nostro e delle generazioni future, che significa uscire da meccanismi di emergenza immediata", ha spiegato. Nel corso del suo intervento, il ministro ha messo l'accento anche sul fatto che la filiera del gas "oggi come oggi è il principale motore energetico del Paese. Dal gas dipende lo sviluppo del nostro Paese", ha sottolineato. Parlando all'Assemblea di Proxigas, Pichetto ha evidenziato che "sicurezza nazionale vuol dire essere sicuri a livello di Paese, ma un nuovo filone si apre: se siamo centrali possiamo diventare luogo di distribuzione", il quale diventa in questo modo "un settore di attività nazionale". Questo, secondo Pichetto, significa "diventare l'hub del gas: il gas arriva da sud e noi ci incarichiamo di distribuirlo, di venderlo, di farlo transitare". Questo "è il significato di avere una centralità geopolitica a livello europeo", ha concluso Pichetto. (Rin)