Serbia: Alta procura respinge accuse su coinvolgimento capo Bia e ambasciatore russo in operazioni Wagner

- L'Alta procura di Belgrado ha rigettato le accuse penali contro l'ambasciatore russo in Serbia, Aleksandar Bocan-Harchenko, e il direttore dell'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Bia) Aleksandar Vulin, per coinvolgimento nelle presunte attività della formazione paramilitare russa Wagner in Serbia volte alla "mobilitazione di cittadini serbi per la guerra in Ucraina". Lo riferisce l'agenzia di stampa "Beta", la quale specifica che in un comunicato pubblicato sul sito, la Procura ha respinto le denunce "perché non sussistono motivi di sospetto che sia stato commesso il reato denunciato, né alcun altro reato per il quale si possa procedere d'ufficio". Le denunce erano state presentate dall'avvocato Cedomir Stojkovic e da diverse associazioni della diaspora russa e ucraina a Belgrado. "Mai nella storia di nessuna Procura in Serbia è successo che una denuncia penale sia stata archiviata in soli quattro giorni lavorativi e senza condurre alcuna indagine", ha affermato lo stesso Stojkovic, il quale ha valutato che l'Alta Procura abbia agito "su ordine di qualcuno" e che l'indagine "è stata impedita". "È chiaro e indubbio che i cittadini serbi vengono addestrati in formazioni armate per la guerra in Ucraina e che sono lì, se ne vantano sui social network e i media russi ne parlano. Pertanto, è chiaro che i cittadini serbi vengono reclutati. Chi ha quindi impedito le indagini e in che modo ha influenzato l'accusa?", ha chiesto Stojkovic. (Seb)