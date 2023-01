Egitto: Tajani, su vicenda Patrick Zaky continuiamo a lavorare con discrezione e determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sulla vicenda dello studente egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna, Patrick Zaky, il governo “continuerà a lavorare con discrezione e determinazione”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo alle interrogazioni a risposta immediata sulle iniziative in merito ai casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki, anche alla luce del recente incontro con il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, durante la sua recente visita in Egitto. “Nel dialogo con un attore fondamentale per la stabilità nel Mediterraneo e per i nostri interessi non rinunceremo mai a promuovere la tutela dello stato di diritto e i valori di libertà su cui si fonda la nostra democrazia”, ha aggiunto Tajani.(Res)