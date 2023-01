Russia-Eritrea: fonti stampa, Lavrov sarà in visita ad Asmara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del suo tour in Africa che sta effettuando in questi giorni, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si recherà anche in Eritrea. Lo riferisce il sito di informazione eritreo "Tesfanews", che cita fonti diplomatiche secondo cui per l'occasione Lavrov inviterà il presidente Isaias Afwerki al vertice Russia-Africa che si terrà a San Pietroburgo dal 26 al 29 luglio. Attualmente Lavrov si trova in Angola dopo aver visitato Sudafrica ed Eswatini e il programma iniziale del suo tour prevedeva una tappa anche in Botswana che, tuttavia, dovrebbe essere sostituita con quella in Eritrea. Asmara, stretto alleato della Russia, è l'unico Paese africano ad aver votato contro la condanna dell'invasione russa dell'Ucraina da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'esclusione di Mosca dal Consiglio Onu per i diritti umani. (Res)