Regeni: Scarpa, oggi gruppo Pd Camera ha indossato braccialetto giallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, a sette anni dal rapimento e dall'omicidio di Giulio Regeni, "il gruppo parlamentare del Partito democratico ha indossato un braccialetto giallo in cui si ribadisce un messaggio semplice: verità e giustizia per Giulio Regeni. Ho proposto questa iniziativa, in accordo la famiglia Regeni ed Amnesty International, perché la politica deve continuare con ogni sforzo la battaglia per avere giustizia da parte delle autorità egiziane che, ricordo, continuano vergognosamente a non collaborare con gli inquirenti italiani, nascondendosi dietro dichiarazioni e impegni sistematicamente traditi nel corso degli anni". Lo afferma in una nota la deputata del Pd, Rachele Scarpa, che aggiunge: "Non possiamo continuare a dare aperture di credito a chi governa l'Egitto, non ultima quella del ministro Tajani, sulla base del nulla. Per questo oggi durante il question time è stato chiesto al ministro che tipo di spiegazioni avesse dato il governo egiziano durante il suo ultimo viaggio. Siamo insoddisfatti dalle risposte: accettare come concrete, delle rassicurazioni da parte di uno Stato che non ha saputo garantire dei fatti, in sette lunghi anni, è fare un torto alla memoria di Giulio. (Com)