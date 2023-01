Spagna: fonti stampa, autore lettere esplosive ha agito da solo fabbricando materiali in casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto autore delle lettere esplosive inviate al presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e alle ambasciate di Ucraina e Stati Uniti a Madrid le ha realizzate da solo nella sua casa di Miranda de Ebro, in provincia di Burgos. Secondo quanto riferiscono le prime indiscrezioni degli inquirenti all'emittente televisiva "La Sexta", il 74enne è un pensionato di nazionalità spagnola ed ex funzionario del Comune di Vitoria, molto attivo nelle reti sociali e con conoscenze tecniche e informatiche. Secondo le stesse fonti, il presunto autore delle lettere esplosive non ha precedenti e non avrebbe legami con partiti politici. L'uomo arrestato viveva in una piccola casa dove gli specialisti della Polizia nazionale stanno effettuando una perquisizione. Si prevede che il sospettato compaia davanti al giudice del Tribunale nazionale questo venerdì. (Spm)