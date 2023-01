Serbia: Istituto statistica, nel 2002 +0,3 per cento di nuovi nati rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 in Serbia ci sono stati 62.250 nuovi nati, ovvero lo 0,3 per cento in più (188 neonati) rispetto all'anno precedente. Lo ha annunciato oggi l'Istituto di statistica della Repubblica (Rzs), secondo cui i morti sono stati invece 110.839, il 18,4 per cento in meno rispetto all'anno 2021, quando il numero di morti era stato di 135.901. Nonostante questo il numero di abitanti in Serbia negli ultimi 12 mesi è diminuito di 25.142 unità. Intanto oggi è arrivato, da una banca di donazione spagnola, il primo contingente di materiale riproduttivo che permetterà nel Paese balcanico l'inizio della fecondazione in vitro a spese dello Stato con ovociti, spermatozoi o embrioni importati dall'estero. Secondo la direttrice del Fondo sanitario nazionale, Sanja Radojevic Skodric, "500 richieste per la procedura sono arrivate finora, di cui il 10 per cento da donne senza un partner". (Seb)